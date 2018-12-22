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22.12.2018 06:53

США выделят ВМС Украины десять миллионов долларов

Текст: Андрей Васильев

Соединенные Штаты выделят Украине в качестве дополнительного финансирования десять миллионов долларов на модернизацию военно-морских сил этой страны после инцидента в Керченском проливе. Об этом заявил представитель госдепартамента США Роберт Палладино, которого цитирует РИА Новости.

По его словам, Вашингтон выделит эти средства совместно с Литвой и Великобританией.

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
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Напомним, что грубая провокация, которая произошла 25 ноября в Керченском проливе, была устроена по прямому распоряжению президента Украины Порошенко. Три корабля ВМС Украины в нарушение статей 19 и 21 конвенции ООН по морскому праву незаконно пересекли государственную границу РФ, войдя в российские территориальные воды и произведя несколько опасных маневров. Заявки на их проход Киевом не подавались. При этом они продолжили движение к Керченскому проливу, в котором действует разрешительный порядок движения и стоянки судов. Российские Су-25 и Ка-52 приступили к патрулированию Керченского пролива из-за действий ВМС Украины.

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Суда были задержаны, члены экипажей, среди которых оказались сотрудники украинских спецслужб, арестованы, против них были открыты уголовные дела по обвинениям в незаконном пересечении государственной границы РФ. В тот же день Порошенко объявил о мобилизации украинской армии, а также добился одобрения в Верховной Раде введения военного положения в десяти украинских областях сроком на 30 дней. Эти меры были предприняты им с целью возможного переноса сроков выборов президента, которые должны пройти 31 марта 2019 года.

На победу в них у нынешнего главы Украины практически нет шансов. В рейтинге доверия избирателей он уверенно занимает пятое место среди претендентов, не перешагивая за десять процентов поддержки.

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