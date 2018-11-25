Пушков: Приказ для провокации Киева на Черном море отдал Порошенко

Украинский флот осуществил провокационные действия в Черном море после приказа президента страны Петра Порошенко. В этом уверен председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

"Такие вещи без ведома и согласия, и без инициативы, я думаю, главы государства не осуществляются. И полагаю, что это действительно намеренная провокация, которая имеет несколько целей", - заявил Пушков в телеэфире "России-24".

По мнению сенатора, одной из целей намеренного нарушения госграницы украинскими военными судами может быть ответ Киева на успешные переговоры президентов Турции и России в Стамбуле - они коснулись, в частности, строительства газопровода "Северный поток-2". Кроме того, украинскому президенту нужно поднимать рейтинг перед выборами.

"У него 5% всего, он не популярен, он на четвертом месте среди украинских политиков", - напомнил Пушков. И отметил, что наращивание напряженности поможет "сплотиться всем перед лицом так называемой российской угрозы", а в итоге отразиться на результатах выборов.

Напомним, в воскресенье, 25 ноября, три корабля ВМС Украины вошли в территориальные воды России. Керченский пролив, соединяющий Черное и Азовское моря, закрыли для прохода гражданских судов. Движение судов и их сопровождение российскими пограничниками длилось более пяти часов. После того как до входа в Керченский пролив оставалось около трех морских миль, украинцы легли в дрейф.