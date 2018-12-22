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22.12.2018 02:28
Рубрика: Коммерческий транспорт

Легендарный "Икарус" возродили в Венгрии: первые фото нового автобуса

Текст: Андрей Полухин
В венгерском городе Секешфехервар представили новые электрические автобусы CityPioneer 2019. Это, по сути, новая версия легендарных "Икарусов", разработанная венгерско-китайским СП Electrobus Europe Zrt. Фирму сформировали предприятие-наследник знаменитого завода Ikarus и китайская госкомпания CRRC Urban Traffic.
Фото: electrobus.hu Фото: electrobus.hu
Фото: electrobus.hu

Трехдверный низкопольный 12-метровый автобус с индексом IC 1211 U создан на базе китайской модели CRRC Electric, тогда как венгры потрудились над салоном, электрооборудованием и омологацией машины. Силовая установка у машины импортная. Электромотор максимальной мощностью 240 кВт с литиево-ионной аккумуляторной батареей емкостью 313 кВт/ч позволяет в зависимости от погодных условий и рельефа местности проезжать на одной зарядке 200-260 км.

Фото: www.vk.com.
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Автобус получил отделенную от салона эргономичную кабину с отличным обзором и передовые системы безопасности. В частности, системы кругового обзора, предупреждения о столкновении и выезде с полосы движения. Благодаря пневмоподвеске с электронным управлением в салон удобно закатывать детские и инвалидные коляски. 

Фото: electrobus.hu.

- Этот прототип - результат более чем годичной работы, в которой удалось объединить высокий уровень компетенций в сфере электрических силовых установок CRRC и опыт Ikarus по производству автобусов, - заявил на презентации машины владелец венгерской компании Габор Селеш.

Серийное производство CityPioneer начнется в Секешфехерваре после оценки опытного образца в середине 2019 года. В будущем совместное предприятие намерено расширить линейку моделей за счет микроавтобуса и новой версии знаменитой "гармошки". Они также будут оснащаться электромоторами.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
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Напомним, "Икарусы" поставлялись в СССР, начиная с конца 1960-х взамен на советские легковушки, и стали одной из визитных карточек крупных городов. Общий объем поставок, по некоторым данным, превысил 140 тысяч единиц. Венгерские автобусы практически не знали конкуренции, но с развалом Союза объем экспорта постепенно сократился до нуля. Это сказалось на жизнеспособности завода. В итоге с 2003 года в Секешфехерваре не выпустили ни одной серийной машины, а само предприятие дробилось и перепродавалось, чудом сумев дожить до наших времен.

Кооперация с одним из крупных китайских автоконцернов может возродить на Ikarus полноценное производство и выйти на европейские рынки. Есть ли в планах СП рынок российский - пока не сообщается.

Фото: electrobus.hu.
#автомобили