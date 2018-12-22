Мужчина залез на рождественскую ель у Белого дома

На главную рождественскую ель, установленную перед Белым домом в США, залез мужчина. Он частично повредил праздничную иллюминацию. Территорию перед резиденцией американского лидера оперативно оцепили.

И начались переговоры с нарушителем спокойствия, который отказался спускаться вниз. На место прибыли двое переговорщиков, которым все-таки удалось убедить мужчину спуститься без посторонней помощи.

В полиции отметили, что задержанный находился в состоянии эмоционального потрясения, поэтому его отвезли в больницу на психиатрическое освидетельствование. Пока не ясно, будут ли мужчине предъявлены какие-либо обвинения.