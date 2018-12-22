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22.12.2018 18:59
Рубрика: Власть

МВД уточнит правила проникновения полицейских в частные помещения

Текст: Михаил Фалалеев
Уточнить права полицейских, устранить законодательные и более эффективнее оказывать гражданам экстренную помощь предложили в МВД России. В ведомстве подготовили законопроект "О внесении изменений в Федеральный закон "О полиции".

Закон предлагается дополнить рядом норм. Так, в случаях необходимости незамедлительной помощи гражданам, жизни и здоровью которых грозит опасность, сотрудник полиции сначала принимает необходимые меры, то есть обезвреживает преступника, а уж потом ему представляется и разъясняет его права. Если у полицейского есть основания подозревать, что человек имеет при себе украденные чужие вещи, ему предлагается предоставить право его досмотреть. Чтобы своевременно задержать преступников, застигнутых на месте преступления или скрывающихся от полиции, закон предлагается дополнить нормой, предусматривающей возможность проникновения сотрудников полиции в жилые и другие помещения, на земельные участки и территории. А чтобы не были нарушены права собственников, в документе детализируется порядок информирования владельцев о таком проникновении.

Фото: Артеменков Александр/PhotoXPress.ru
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Бывают ситуации, когда требуется срочная медицинская помощь человеку, находящемуся в заблокированной машине. Например, ребенку, оставленному без присмотра. Законопроект предлагает наделить полицию правом вскрывать такие транспортные средства. Ну, естественно, такое право полицейским нужно, и чтобы извлечь преступника, умышленно заблокировавшегося в машине.

Законопроект предоставляет право полицейским осуществлять в границах отдельных территорий и на важных объектах осмотр граждан, находящихся при них вещей, транспортных средств и перевозимых грузов с участием водителей или граждан, сопровождающих грузы, с применением в случае необходимости технических средств, для предупреждения проноса или провоза предметов, свободный оборот которых запрещен или ограничен. Скажем, оружия, опасных отравляющих химикатов, взрывчатки или наркотиков.

Еще одна новация: в виду упразднения в системе МВД медицинских вытрезвителей в настоящее время в регионах по-разному решается вопрос об организациях, в которые сотрудники органов внутренних дел могут доставлять людей, находящихся в состоянии опьянения. В этой связи закон "О полиции" предлагается дополнить нормой, уточняющей профиль таких организаций.

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Власть Безопасность Правоохранительная система Правительство МВД
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