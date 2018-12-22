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22.12.2018 22:40
Рубрика: В мире

На Елисейских полях восстановлен порядок

Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
Шестой по счету общенациональный день протестных акций завершился в Париже, когда к 19:00 (21:00 мск) последние "желтые жилеты" покинули Елисейские поля. Понятно, что сделали это не по своей воле, а под прессингом полиции, которая была вынуждена применить слезоточивый газ и даже пустить в ход водяную пушку.

Хотя и на этот раз, в основном под вечер, не обошлось без стычек с правоохранителями, нынешняя предрождественская суббота была на порядок менее бурной, нежели все предыдущие, включая последнюю, когда стало ясно, что неформальное движение утратило часть своего первоначального запала.
По данным французского министерства внутренних дел, всего по стране 22 декабря в протестах участвовало 38 600 человек (их было 66 000 неделю назад и гораздо больше в предыдущие субботы).

Париж навестили примерно две тысячи "желтых жилетов", несомненно, самых непримиримых, ибо основной неформальный контингент движения предпочел остаться на местах или вообще - по крайней мере, на неделю-другую - заняться более приятными делами, связанными как с Рождеством, так и с приближающимся Новым годом.

Фото: REUTERS
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Опять-таки по сведениям МВД, в Париже были задержаны 142 человека, а это почти две трети всех, кто во Франции в эту субботу попал в полицейский участок. Правда, большую часть вскоре отпустили. Так в столице под стражу было помещено 19 человек, включая инициатора шестого "похода на Париж" 33-летнего Эрика Друэ. Его обвиняют в организации несанкционированной манифестации, а также ношении запрещенного оружия - в рюкзаке у парня при обыске обнаружили дубинку.

Протестные акции сегодня также прошли в других городах страны - Лилле, Бордо, Лионе, Руане, Сен-Этьене. В Восточных Пиренеях в районе франко-испанской границы активисты движения заблокировали грузовые фуры с импортными и экспортными грузами, но после полудня их вытеснили жандармы. Нечто подобное происходило на границах с Италией, Германией и Бельгией.

В мире Европа Франция Забастовки во Франции
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