"Нафтогаз" заявил о проблемах с закупкой газа из-за долгов

"Нафтогаз Украины" столкнулся с финансовыми проблемами: при продаже газа контрагентам на льготных, нерыночных условиях он должен был получить компенсацию от правительства, но этого не произошло. В итоге с октября 2015 года компания не получила компенсацию в размере 102,9 миллиарда гривен, написал в Facebook глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

По его словам, неоплаченными полностью остаются и те объемы газа, которые поступили энергетикам по льготным ценам - суммарно 57,6 миллиарда гривен. Взыскание задолженности в размере 7 миллиардов гривен Коболев назвал безнадежным. Еще 28,3 миллиарда гривен - долги других потребителей за балансировку перед "Укртрансгазом".

"В 2018 году группа "Нафтогаз" имеет отрицательный чистый денежный поток. Мы входим в 2019 год с минимальными остатками денежных средств, что затрудняет закупки газа в пик отопительного периода. Под угрозой также проекты по развитию добычи газа, модернизации газотранспортной системы", - предупредил Коболев.

В начале декабря Минэкономразвития Украины сообщало, что стоимость импортного газа для Украины выросла до 339 долларов за тысячу кубометров, немного не дотянув до максимума января 2015 года (358 долларов). Это голубое топливо закупается в Европе (закупки у России не проводятся с ноября 2015 года). Повышение импортных цен коррелировало с подорожанием газа на европейских хабах.

С 1 ноября также выросла цена на газ для населения на Украине почти на четверть - до 305 долларов за тысячу кубометров. Семьям с низкии доходами на оплату предоставляют субсидии.