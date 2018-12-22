Названа неожиданная причина хронической усталости

Синдром хронической усталости (СХУ) может быть следствием гиперактивности иммунной системы. Результаты первого исследования, которое указывает на роль иммунной системы в появлении заболевания, опубликованы в научном журнале Psychoneuroendocrinology.

Между тем сегодня сам синдром и провоцирующие его факторы мало изучены. Однако специалисты давно предполагали, что болезнь имеет под собой не одну лишь психологическую основу.

Как пояснили в Королевском колледже Лондона, специалисты отталкивались от слов пациентов, которые припомнили,​​ что ощущали симптомы СХУ после сильной простуды или в результате вирусных инфекций.

По словам ведущего автора работы профессора Кармине Парианта, выяснилось, что люди, у которых развивался синдром в ответ на инфекцию, имели склонную к гиперреакции иммунную систему. С чем это связано, еще предстоит узнать. Одна из вероятных причин - генетика, отметил профессор.

Кстати, ранее ученые из Корнелльского университета заявили, что винить в СХУ можно микрофлору кишечника - у страдающих от заболевания она значительно беднее, нежели у здоровых.

Также ученые отметили, что синдром хронической усталости является реальным и люди, страдающие от него, не симулируют болезнь и свои страдания. Исследователи пояснили, что СХУ сопровождается значительными изменениями в химическом составе крови.