Порошенко высмеяли за пост о юбилее советского самолета "Мрия"

Президент Украины Порошенко накануне начала предвыборной кампании по выборам главы Украины продолжает активную пиар-компанию. Уже сейчас понятно, что она будет строиться на поиске "руки Москвы" во всех украинских бедах, а также на "популяризации достижений" киевского режима, большинство из которых создано при прежней власти.

К ним Порошенко, в частности, приписал 30-летний юбилей создания знаменитого грузового самолета Ан-225 ("Мрия). Однако украинский президент, публикуя этот хвалебный пост на своей страничке в Twitter, по всей видимости, забыл о том, что самолет был спроектирован советскими учеными, а свой первый полет совершил 21 декабря 1988 года. Об этом ему напомнили пользователи, оставившие свои сообщения под постом Порошенко.

В частности, комментаторы, не без издевки, напомнили ему о том, что на балансе украинской авиакомпании в настоящее время находится всего один такой самолет, а вторая "Мрия" так и не была построена из-за острой нехватки у официального Киева бюджетных средств.

"Петрлексеич, где это оно ваше…? Самолет спроектирован и построен при СССР в УССР в 1988 г. (первый полет), до сих пор в единственном экземпляре", - пишет пользователь под ником ЛНР, спрашивая у президента Украины, "самолет тогда тоже надо СССР отдать как наследие тоталитарного прошлого?".

Некоторые пользователи иронично требуют от Порошенко "провести декоммунизацию" самолета по примеру тысяч памятников советского прошлого, уничтоженных нынешним режимом на Украине. "Народ голодный, зато самолет самый большой ...", - пишет еще один комментатор.

В целом, пользователи сочли информацию о юбилее "Мрии" как еще один пиар-ход Порошенко, "оказавшийся не к месту".