Пушков рассказал о готовящейся фальсификации выборов на Украине

Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил в Twitter, что президент Украины Петр Порошенко готовит массовую фальсификацию выборов главы государства. Представитель Совфеда такое заключение сделал, проанализировав выводы комиссии по информационной политике.

"Предвоенная риторика и военные приготовления должны облегчить ему достижение этой цели", - отметил Пушков.

Ранее сенатор Франц Клинцевич утверждал, что Порошенко в преддверии выборов будет делать все возможное, чтобы втянуть Россию в конфликт. По его словам, для украинского лидера "российская угроза" - последний шанс остаться на второй президентский срок.

Очередные выборы президента Украины назначены на 31 марта 2019 года. Глава государства будет избран путем прямого всеобщего тайного голосования на пятилетний срок. Напомним, Киев отказался от участия наблюдателей СНГ в мониторинге президентских выборов на Украине.

Между тем

Бывшая глава правительства Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которая находится в оппозиции к нынешним властям страны, возглавила президентский рейтинг на Украине. По данным соцопроса, за нее готовы проголосовать девять процентов потенциальных избирателей. Президент Украины Петр Порошенко с пятью процентами не попадает даже во второй тур, сообщает УНИАН. По данным опроса социологической группы Рейтинг, 45,3 процента опрошенных в ходе исследования украинских респондентов "не проголосовали бы за действующего президента ни при каких условиях".