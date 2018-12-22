"Реал" в четвертый раз выиграл клубный чемпионат мира

В ОАЭ завершился чемпионат мира по футболу среди клубов. В четвертый раз в истории титул завоевал мадридский "Реал".

В финале "сливочные" встретились с местным "Аль-Айном". Этот клуб является самым титулованным в Эмиратах, однако разница в классе между командами оказалась все же слишком существенной. Мадридцы разгромили соперников со счетом 4:1.

Начало этому положил на 14-й минуте обладатель "Золотого мяча" Лука Модрич, однако главные события встречи развернулись после перерыва. На 60-й минуте Маркос Льоренте упрочил преимущество "королевского клуба", а на 78-й минуте Серхио Рамос довел счет до разгромного.

Один мяч "Аль-Айн" сумел отыграть - в концовке отличился Цукаса Сиотани. Но уже в дополнительное время разрыв снова вырос до трех мячей. Способствовал этому полузащитник клуба из ОАЭ Яхья Надер, поразивший собственные ворота.

"Реал" одержал победу и, таким образом, третий год подряд и в четвертый раз в общей сложности выиграл клубный чемпионат мира. Чуть раньше в субботу состоялся матч за третье место, в котором аргентинский "Ривер Плейт" разгромил японский "Касима Антлерс" 4:0.