В Калуге нашедший младенца на улице мужчина оказался его отцом

В Калужской области следователи нашли родителей ребенка якобы выброшенного на площадку для мусора. Генетическая экспертиза установила, что отцом младенца является мужчина, который его нашел, сообщили "РГ" в пресс-службе регионального главка СК России.

В рамках уголовного дела об обнаружения младенца была назначена генетическая экспертиза. Сегодня стали известны ее результаты: отцом ребенка является 18-летний парень, позвонивший в полицию о его находке.

Напомним, ребенок был найден 17 декабря на улице Дарвина. Молодой мужчина сообщил, что обнаружил его на площадке для мусора, подобрал, согрел и вызвал полицию. Младенец - здоровая доношенная девочка, родившаяся примерно за три часа до этого.

- Сотрудники полиции провели комплекс мероприятий по установлению родителей ребенка, - рассказали "РГ" в пресс-службе УМВД по Калужской области подробности расследования.

Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения, обошли все квартиры близлежащих домов. Заподозрили в избавлении от ребенка нескольких мужчин и женщин. Отрабатывали несколько версий. В результате выяснилось, что молодой человек, якобы нашедший младенца, и есть его отец. Мама ребенка - его 22-летняя подруга, с которой они снимали квартиру неподалеку. Парень признался, что сам принял роды, для чего изучил много литературы. Потом вызвал "скорую" и рассказал всю эту историю с помойкой. При этом подчеркнул, что ребенка на землю не клал, на морозе не оставлял.

Теперь следствию предстоит дать правовую оценку этим действиям родителей.