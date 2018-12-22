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22.12.2018 15:11
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Калуге нашедший младенца на улице мужчина оказался его отцом

Текст: Елена Шулепова (Калуга)

В Калужской области следователи нашли родителей ребенка якобы выброшенного на площадку для мусора. Генетическая экспертиза установила, что отцом младенца является мужчина, который его нашел, сообщили "РГ" в пресс-службе регионального главка СК России.

В рамках уголовного дела об обнаружения младенца была назначена генетическая экспертиза. Сегодня стали известны ее результаты: отцом ребенка является 18-летний парень, позвонивший в полицию о его находке.

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Напомним, ребенок был найден 17 декабря на улице Дарвина. Молодой мужчина сообщил, что обнаружил его на площадке для мусора, подобрал, согрел и вызвал полицию. Младенец - здоровая доношенная девочка, родившаяся примерно за три часа до этого.

- Сотрудники полиции провели комплекс мероприятий по установлению родителей ребенка, - рассказали "РГ" в пресс-службе УМВД по Калужской области подробности расследования.

Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения, обошли все квартиры близлежащих домов. Заподозрили в избавлении от ребенка нескольких мужчин и женщин. Отрабатывали несколько версий. В результате выяснилось, что молодой человек, якобы нашедший младенца, и есть его отец. Мама ребенка - его 22-летняя подруга, с которой они снимали квартиру неподалеку. Парень признался, что сам принял роды, для чего изучил много литературы. Потом вызвал "скорую" и рассказал всю эту историю с помойкой. При этом подчеркнул, что ребенка на землю не клал, на морозе не оставлял.

Теперь следствию предстоит дать правовую оценку этим действиям родителей.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга
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