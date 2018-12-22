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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В московских аэропортах задержано или отменено более 40 рейсов

В аэропортах Москвы в субботу, 22 декабря, было задержано более 36 рейсов, еще восемь - отменено. Причиной стало ухудшение погоды: сильный снег и метель.

Фото: Руслан Шамуков/ТАСС
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По состоянию на 09:00 часов, во Внукове было задержано семь рейсов и один отменен, в Домодедове задержаны 20 рейсов и семь отменено, в Шереметьеве с опозданием готовились вылететь девять рейсов. Об этом сообщает ТАСС, отмечая, что из аэропорта Жуковский все рейсы вылетали по расписанию.

В пресс-службе аэропорта Домодедово агентству уточнили: незначительные технические задержки возможны из-за того, что для обеспечения безопасности полетов каждое воздушное судно проходит противообледенительную обработку, а рулежные дорожки и взлетно-посадочные полосы расчищаются спецтехникой.

Напомним, МЧС опубликовало экстренное предупреждение об ухудшении погодных условий в столице 22 декабря. Москвичам рекомендовали быть внимательными. Водителям следует снизить скорость движения на дороге и не совершать опасных маневров.

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