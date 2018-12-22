Глава Прикамья возглавил работу по спасению рабочих из горящей шахты

Губернатор Пермского края Максим Решетников возглавил работу оперативного штаба по спасению рабочих в горящей шахте. Об этом сообщили в администрации губернатора.

Между тем, по имеющейся информации горноспасатели находятся на глубине более трехсот метров. Спуститься вниз, к отрезанным дымом рабочим они пока не могут из-за пожара в шахте. Сверху проложены стволы, по которым подают воду для тушения огня.

Спасением людей занимаются горноспасатели компании "Уралкалий", сотрудники краевого МЧС находятся в полной готовности.