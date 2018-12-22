В Саратове энергетики рассказали, когда вернут тепло 26 тысячам жителей

В Саратове теплоэнергетическая компания восстановит теплоснабжение более 120 домов сегодня к 15.00, сообщили в энергокомпании.

Аварийные работы продолжаются, идет замена части трубопровода. Работы осложняются тем, что трубу приходится вести частично под автомобильной дорогой.

Напомним, дома и социальные объекты 21 декабря попали под аварийное ограничение подачи тепла, а некоторые - под полное отключение. В зоне коммунального сбоя оказались более 26 тысяч человек.

21 декабря теполоэнергетическая компания устраняла аварию на теплосетях на пересечении улиц Зарубина и Мясницкой в Саратове, которая случилась накануне 20 декабря. Но при заполнении системы после устранения неполадок был обнаружен новый порыв.

22 декабря энергетики приступили к замене этого аварийного участка теплосети, а оставшиеся без теплоснабжения дома временно подключили по альтернативной схеме отопления, чтобы не допустить разморозки системы. В Саратове температура воздуха держится ниже минус 10 градусов по Цельсию.

Во время устранения коммунальной аварии в городе действует режим повышенной готовности. МЧС развернуло оперативный штаб.