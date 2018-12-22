Пожар на складе с пиротехникой в Петербурге ликвидирован

Пожар на мебельном складе в Санкт-Петербурге потушен. Пострадавших нет.

Напомним, о возгорании в здании по адресу Химический переулок, 14 в МЧС узнали в 20:15. Через 7 минут на место происшествия прибыли первые пожарно-спасательные подразделения.

С огнем боролись почти 90 человек. Они использовали 35 единиц техники, в том числе специальный поезд. "Пришлось прокладывать многометровые (600 метров) рукавные линии и использовать специальный бронещит, чтобы обезопасить личный состав", - рассказали в МЧС.

В 21:30 возгорание было локализовано, а в 23:55 полностью ликвидировано. Площадь пожара составила 300 квадратных метров.