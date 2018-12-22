"Зенит" назвал имя нового главного тренера команды

Стало известно имя нового главного тренера баскетбольного "Зенита". Как сообщается на официальном сайте клуба, команду возглавил испанец Хоан Плаза.

"Плаза - один из лучших европейских тренеров, который знает, как выиграть национальный чемпионат, умеет побеждать в Еврокубке и играть в Евролиге, - заявил гендиректор "сине-бело-голубых" Александр Церковный. - Это отвечает нашим задачам и программе развития клуба".

В качестве тренера Плаза дважды выигрывал Еврокубок - с "Реалом" и "Уникахой". Он является одним из трех тренеров, кто больше одного раза завоевывал этот трофей. За карьеру он также работал в "Ховентуде", "Севилье", "Жальгирисе".

Ранее сегодня было объявлено об отставке Василия Карасева, который возглавлял "Зенит" с 2014 года и трижды подряд привел его к "бронзе" Единой лиги. Преемник Карасева, как отмечает клуб, приступит к работе в ближайшее время.