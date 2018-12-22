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22.12.2018 16:43
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

10 миллионов долларов Украине от США в Крыму назвали суммой на чай

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Депутат Государственной думы России от Республики Крым Руслан Бальбек назвал жалкой подачкой выделенные Украине Соединенными Штатами Америки 10 миллионов долларов в рамках программы иностранного военного финансирования.

Фото: Александр Полегенько/РИА Новости
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- 10 миллионов долларов не компенсируют ни политических, ни моральных потерь украинского государства после керченского позора, - заявил Руслан Бальбек РИА Новости. - Ведь военный престиж за деньги не купишь, а сегодня мы имеем три арестованных корабля и 24 украинских моряка, которые задержаны как уголовные преступники.

При этом Бальбек сравнил Украину с нищим на церковной паперти, проходя мимо которой Вашингтон играет роль толстосума.

- Но крупные купюры жалко, поэтому дал Вашингтон ей мелочь на чай, - считает Бальбек.

Ранее представитель госдепа США Роберт Палладино рассказал о выделении Украине 10 миллионов долларов после провокации ВМС в Керченском проливе.

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