10 миллионов долларов Украине от США в Крыму назвали суммой на чай

Депутат Государственной думы России от Республики Крым Руслан Бальбек назвал жалкой подачкой выделенные Украине Соединенными Штатами Америки 10 миллионов долларов в рамках программы иностранного военного финансирования.

- 10 миллионов долларов не компенсируют ни политических, ни моральных потерь украинского государства после керченского позора, - заявил Руслан Бальбек РИА Новости. - Ведь военный престиж за деньги не купишь, а сегодня мы имеем три арестованных корабля и 24 украинских моряка, которые задержаны как уголовные преступники.

При этом Бальбек сравнил Украину с нищим на церковной паперти, проходя мимо которой Вашингтон играет роль толстосума.

- Но крупные купюры жалко, поэтому дал Вашингтон ей мелочь на чай, - считает Бальбек.

Ранее представитель госдепа США Роберт Палладино рассказал о выделении Украине 10 миллионов долларов после провокации ВМС в Керченском проливе.