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22.12.2018 19:26
Рубрика: В мире

СМИ: Порошенко прикрывает коррупционный режим на Украине

Текст: Александр Саможнев

Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк и Евросоюз поддерживают коррупционную систему на Украине миллиардными кредитами. Только в исключительных случаях деньги идут на важные реформы, к такому выводу пришел обозреватель газеты Süddeutsche Zeitung Флориан Хассель.

В своей собственной стране простые украинцы не пришлись ко двору, отмечает автор статьи. Напротив, сто самых богатых людей на Украине, а некоторые из них сказочно разбогатели лишь в последние годы, контролируют состояние в размере порядка 37,5 миллиарда долларов. Это составляет почти половину госдолга страны.

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При этом ни один олигарх, ни один высокопоставленный чиновник во время президентства Петра Порошенко не был привлечен по делу о коррупции и не оказался в тюрьме. "Ничего удивительного: Порошенко сам олигарх", - резюмирует Хассель.

По мнению автора, если бы ежегодно многие миллиарды из госбюджета Украины не разворовывались, Киев не нуждался бы в кредитах. Между тем международные доноры, в том числе МВФ, Всемирный банк и ЕС вновь одобрили выделение миллиардных траншей. Вашингтон и Брюссель поддерживают коррупционную систему, так как полагают, что в геополитической борьбе с Россией им ничего другого не остается.

В статье также говорится, что миллиардные средства из Вашингтона и Брюсселя позволяют президенту Порошенко и его приближенным ничего не делать или саботировать реформы. В частности, не была проведена земельная реформа или приватизация убыточных государственных предприятий.

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"Тем не менее, МВФ, ЕС и Всемирный банк вновь открыли денежный кран, повторив свой старый грех. Если Порошенко останется у власти после президентских выборов 2019 года у него не будет ни малейшего повода изменить свою линию", - подчеркивает Süddeutsche Zeitung.

Отмечается также, что, если к руководству на Украине придет экс-премьер Юлия Тимошенко, она вряд ли будет продвигать реформы в связи с непоследовательным кредитованием.

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