Тарасова и Морозов выиграли ЧР в соревнованиях спортивных пар

В Саранске завершились соревнования спортивных пар на чемпионате России по фигурному катанию. Победителями стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

По сумме двух программ они набрали 236,80 балла. Вторыми стали Наталья Забияко и Александр Энберт с результатом 230,49 балла, а замкнули тройку Александра Бойко и Дмитрий Козловский - 220,40.

Для Тарасовой и Морозова этот титул чемпионов России стал вторым подряд. Евгения и Владимир - серебряные призеры Олимпиады-2018 в Пхенчхане, в уходящем году они также завоевали "серебро" на чемпионате мира. Они являются двукратными чемпионами Европы и бронзовыми призерами мирового первенства-2017. В финале Гран-при нынешнего года в Ванкувере они стали третьими.

Сегодня на чемпионате России в Саранске также представят произвольную программу одиночницы. По итогам короткой программы лидирует олимпийская чемпионка-2018 Алина Загитова.