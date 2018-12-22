Трамп написал послание Вучичу

Президент США Дональд Трамп направил письмо главе Сербии Александру Вучичу, предложив заключить "исторический договор" между Белградом и Приштиной при посредничестве Вашингтона. При этом сербский лидер выразил намерение обсудить сложившуюся здесь ситуацию с Владимиром Путиным, визит которого в данное балканское государство может состояться уже в январе 2019 года.

Сам же Вучич в целом позитивно охарактеризовал инициативу Трампа, подчеркнув, что "для нас хорошая новость состоит в том, что положительно отмечается роль Белграда, в то время как Приштине указывается, что она должна договариваться с Белградом".

Президент Сербии, отвечая на вопрос журналистов о негативной реакции в российских СМИ на возможность подключения Вашингтона к диалогу Белграда и Приштины, сообщил, что не видит здесь проблем и готов открыто говорить обо всем с российским лидером.

"Что касается российской реакции, я ее не видел. Путина с радостью встречу 17 января. Никогда у меня не возникало проблем, чтобы все открыто обсуждать с ним. Но я не фиксировал и таких же проблем с российской стороны", - подчеркнул он.

Указанное письмо Дональда Трампа было опубликовано пресс-службой Александра Вучича. В послании американского президента говорится: "Учитывая то, что Вы входите в завершающую фазу достижения соглашения с Косово, которое принесет долгожданный мир в регионе, призываю Вас использовать этот момент и проявить политическое лидерство в принятии решения, которое бы отвечало интересам обеих стран. Было бы огромной потерей упустить эту уникальную возможность достичь мира, безопасности и экономического роста. Также призываю обе стороны как можно скорее достигнуть соглашения о нормализации и воздержаться от шагов, которые это затрудняют. Мирные и плодотворные отношения между Сербией и Косово стали бы поворотной точкой для региона. США готовы помочь в этом. Соглашение между Сербией и Косово находится "на расстоянии вытянутой руки". Радуюсь возможности пригласить Вас и президента Хашима Тачи в Белый дом, чтобы мы отпраздновали то, что будет представлять собой это историческое соглашение".

Глава Сербии оценил активность американского президента, как заинтересованность США завершить переговоры между Белградом и Приштиной компромиссом. "Не думаю, что это будет легко и просто, но у нас нет альтернативы. Мы должны искать решение, чтобы кто-то не выбрал за нас худший вариант", - сказал Александр Вучич, добавив, что в данный процесс должны быть включены все: "И европейцы, и ООН, и Россия, и наши китайские партнеры".

Между тем постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич подчеркивает, что уже вполне очевидно, что за провокационными действиями Приштины (создание т.н. "армии" Косово, введение 100-процентной таможенной пошлины на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины и д.р.) стоят их покровители из США.

"Привычно игнорируя не только международно-правовые обязательства, но и мнение многих союзников по НАТО, Вашингтон поддержал создание "вооруженных сил" Косово, - отмечает высокопоставленный дипломат. - Этот шаг многократно увеличивает вероятность рецидива кровопролития на Западных Балканах. Воинственные антисербские заявления косовоалбанского руководства, рутинные в последнее время силовые акции косовского полицейского спецназа в сербонаселенных районах на севере края не оставляют сомнений в том, против кого создается "армия Косово". Это - очередной эпизод запугивания косовских сербов, выстроенный в логике этнических чисток".

По оценкам аналитиков, если сербский лидер попадется в очередную американскую ловушку и втянется в навязываемую США игру, то это станет национальной катастрофой для всех сербов на Балканах. При этом также очевидно, что Александр Вучич старается делать хорошую мину при плохой игре, продолжая попытки "усидеть на двух стульях", балансируя между Востоком и Западом. В своих намерениях угодить последнему и не тормозить приоритетный для Сербии путь к иллюзорной европейской интеграции он изыскивает возможности для диалога с Приштиной, чем, собственно, умело пользуется Вашингтон. С другой стороны, Сербская Православная Церковь, патриотические деятели - всемирно известный режиссер Эмир Кустурица, а также видные эксперты из России призывают Белград не поддаваться на американские провокации, не заключать никаких "особых договоров", а бороться за законные интересы Сербии, исходя из Резолюции Совбеза ООН 1244 и Конституции государства. При этом подчеркивается, что этот "договор", на котором настаивает президент Трамп, в случае его реализации, станет национальной катастрофой для Сербии: ее раздробят и превратят в проамериканский протекторат.

Между тем

Следует отметить, что шаги Приштины, нацеленные на создание катастрофических условий для косовских сербов, вызвали серьезный общественный резонанс в мире, за исключением, может быть, США. Одной из первых на чужое горе откликнулась Русская гуманитарная миссия (РГМ) и ее представительство на Балканах, которые на этой неделе собрали и направили необходимую страдающему населению Косова и Метохии помощь.

"Мы считаем, что это, несомненно, оперативное реагирование на острую кризисную ситуацию, а наша акция по оказанию помощи не должна быть использована в политических целях", - отметили в РГМ.

В ходе пресс-конференции руководства Русской гуманитарной миссии, где присутствовали и российские депутаты Евгений Примаков и Павел Дорохин, было зачитано письмо врача Даницы Груйичич, в котором она рассказывала о нынешнем положении дел в Косове.

"Состояние крайне тяжелое: больницы, поликлиники и аптеки остаются без лекарств. Сербам, особенно тем, которые проживают в анклавах, тяжело добираться больными в центральную Сербию для получения помощи. Используя возможность, хочу позвать людей доброй воли, чтобы они помогли находящимся перед лицом надвигающейся угрозы жителям южной окраины, поскольку ситуация тревожная", - сообщила Груйичич, добавив, что она ожидала отклика со стороны России - исторического друга Сербии.