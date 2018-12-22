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Рубрика: В мире

Трамп не поехал во Флориду на рождество из-за демократов

Президент США Дональд Трамп отменил поездку во Флориду на рождество из-за переговоров с демократами по бюджету на новый финансовый год. Глава государства ждет решения конгресса по поводу стены на американо-мексиканской границе.

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Трамп опубликовал в Twitter фотографию, на которой он сидит за рабочим столом в Белом доме с кипой документов. "Отменил полет на "борту номер один" во Флориду, пока мы ждем, чтобы демократы помогли нам защитить южную границу Америки", - прокомментировал снимок Трамп.

Таким образом американский лидер дал понять, что отметит рождество в этом году в Вашингтоне, а не в кругу семьи в своем поместье "Мар-о-Лаго". Первая леди США Меланья Трамп уехала отдыхать без своего супруга.

Сенат США обсуждает принятый ранее палатой представителей временный бюджет до восьмого февраля. Демократы не желают пропускать резолюцию без изменений, так как она предусматривает выделение 5,7 миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой, за которое выступает Трамп.

В мире США Дональд Трамп
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