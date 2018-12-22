В Госдуме назвали цель нового транша Киеву от США

В международном комитете Госдумы прокомментировали решение США о выделении 10 миллионов долларов на дополнительную помощь ВМС Украины после инцидента в Керченском проливе.

Ранее о такой перспективе сообщил представитель госдепартамента Роберт Палладино. Средства пригодятся якобы для усиления военно-морского потенциала Украины.

Это явно показной жест, оценил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.

- Теперь мы яснее и яснее видим цели спланированного инцидента в Керченском проливе, его исполнителей и, очевидно, бенефициаров, - отметил он.

Вашингтон, таким образом, вновь оплачивает оголтелую антироссийскую кампанию, считает парламентарий. Деньги, по его оценке, могут пойти "на новые провокации и создание напряженности".

- Направьте лучше детям Донбасса вместо своих ракет, - заочно посоветовал глава комитета.