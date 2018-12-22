В парламенте Ирана обсудят покупку у России самолетов SSJ-100

Меджлис Ирана намерен в ходе специального заседания обсудить вопрос приобретения для нужд местной гражданской авиации иностранных самолетов, в том числе российских лайнеров Sukhoi Superjet 100 (SSJ100). Об этом заявил глава комиссии по благоустройству законодательного органа ИРИ Мохаммад Реза Кучи.

"25 декабря в присутствии представителей Организации гражданской авиации Ирана мы проведем запланированное слушание по вопросу приобретения иностранных пассажирских самолетов. На заседании также будет обсуждаться и тема покупки российских SSJ100 и украинских "Антонов", - сообщил парламентарий агентству Tasnim.

По его словам, в настоящее время по поручению соответствующей комиссии парламента эксперты авиационной промышленности Ирана готовят техническое заключение о целесообразности импорта российских или украинских воздушных судов.

"В приобретении самолетов мы руководствуемся, в первую очередь, вопросами безопасности. Импортируемые лайнеры должны соответствовать климатическим условиям нашей страны, чтобы избежать возможных проблем", - отметил Кучи.

Напомним, в ноябре президент компании "Гражданские самолеты Сухого" Александр Рубцов заявил, что возглавляемое им предприятие вернется к вопросу поставок пассажирских самолетов Sukhoi Superjet 100 в Иран после того, как уменьшит долю комплектующих из США в лайнере до уровня ниже 10 процентов.

Наличие выше указанной планки американских комплектующих в базовой версии SSJ100 требует согласования продаж с Вашингтоном и выдачи им экспортной лицензии.