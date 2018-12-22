Власти США задержали гражданина КНР за промышленный шпионаж

Китайского гражданина Хончжина Тана обвинили в США в хищении информации, которая является коммерческой тайной. По версии следствия, он занимался промышленным шпионажем у нефтяной компании, на которую работал.

Своими действиями гражданин КНР, проживающий в Соединенных Штатах 12 лет, нанес вред на сумму один миллиард долларов. На эту же сумму оценили и стоимость похищенной информации, передает РИА Новости.

Задержание китайского гражданина произошло на фоне усиления борьбы США с промышленным шпионажем и кражей интеллектуальной собственности.

Ранее торговый представитель США Роберт Лайтхайзер обвинил Китай в нежелании менять "несправедливую" позицию в торговых спорах. По словам Лайтхайзера, перед Китаем стоит цель овладеть новейшими технологиями и интеллектуальной собственностью США. В министерстве иностранных дел Китая заявили, что Пекин решительно отвергает обвинения США в экономическом шпионаже и призывает Вашингтон отозвать обвинения.

Напомним, что Пекин и Вашингтон обменялись серией резких заявлений и ввели пошлины на ряд товаров для защиты собственных рынков.