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Рубрика: В мире

Власти США задержали гражданина КНР за промышленный шпионаж

Китайского гражданина Хончжина Тана обвинили в США в хищении информации, которая является коммерческой тайной. По версии следствия, он занимался промышленным шпионажем у нефтяной компании, на которую работал.

Своими действиями гражданин КНР, проживающий в Соединенных Штатах 12 лет, нанес вред на сумму один миллиард долларов. На эту же сумму оценили и стоимость похищенной информации, передает РИА Новости.

Власти США обвинили двух граждан Китая в кибершпионаже

Задержание китайского гражданина произошло на фоне усиления борьбы США с промышленным шпионажем и кражей интеллектуальной собственности.

Ранее торговый представитель США Роберт Лайтхайзер обвинил Китай в нежелании менять "несправедливую" позицию в торговых спорах. По словам Лайтхайзера, перед Китаем стоит цель овладеть новейшими технологиями и интеллектуальной собственностью США. В министерстве иностранных дел Китая заявили, что Пекин решительно отвергает обвинения США в экономическом шпионаже и призывает Вашингтон отозвать обвинения.

Напомним, что Пекин и Вашингтон обменялись серией резких заявлений и ввели пошлины на ряд товаров для защиты собственных рынков.

В мире США В мире Восточная Азия Китай Экономика ВЭД Шпионские скандалы
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