Новости

МЧС предупредило об ухудшении погоды в Москве 12:05
В Петербурге анестезиолог арестован за домогательства до пациенток 11:44
Во Франции "желтые жилеты" продолжат протесты 11:44
Иран начал военные учения на фоне захода в Персидский залив авианосца США 11:35
Захарова раскритиковала спекуляции о вмешательстве РФ в выборы в США 11:23
Видео: Водитель мгновенно поплатился за хамство на дороге 11:00
Титов: Ставку страховых взносов для застройщиков повышать не будут 10:55
Одиннадцать поселков в Бурятии остались без электричества 10:25
Передача Кузнецова помогла "Вашингтону" одержать победу над "Баффало" 10:21
Видео: Как строится метро - от котлована до первых поездов 10:00
Названа неожиданная причина хронической усталости 08:40
Водитель сына президента Бразилии оказался миллионером 07:56
В Британии освободили захваченное мигрантами судно 07:38
Два человека задержаны в Британии за использование дронов в аэропорту 06:36
Последняя группа хабаровских туристов вернулась с Хайнаня 06:15
Мужчина залез на рождественскую ель у Белого дома 06:05
Трамп не поехал во Флориду на рождество из-за демократов 05:42
Обсуждение бюджета на 2019 год в Сенате США закончилось ничем 05:37
В Якутии загорелся магистральный газопровод 05:15
В Приморье обновлен состав краевой администрации 04:30
Британский спецназ освободил захваченное мигрантами судно 04:26
Власти США задержали гражданина КНР за промышленный шпионаж 04:08
Постпред США в ООН Никки Хейли потеряла голос 03:44
Захарова обвинила Британию в формировании русофобской среды 03:20
Иранской Mahan Air запретили летать в Германию 02:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как распознать подделку в онлайн-магазине
Как распознать подделку в онлайн-магазине
ВС разъяснил, когда опьянение не является отягчающим обстоятельством
ВС разъяснил, когда опьянение не является отягчающим обстоятельством
Полезная книжка: Что нужно знать о переходе на цифровое ТВ
Полезная книжка: Что нужно знать о переходе на цифровое ТВ
22.12.2018 11:44
Рубрика: В мире

Во Франции "желтые жилеты" продолжат протесты

Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)

Несмотря на приближающиеся рождественские и новогодние праздники, "желтые жилеты" решили не прекращать протестные действия, которые должны пройти в эту субботу во многих городах Франции.

Так, один из неформальных лидеров движения Эрик Друэ призвал своих сторонников собраться в Версале, что в нескольких десятках километров от Парижа, провести там митинг, а после направиться в столицу. По этому случаю в Версале закрыт знаменитый королевский замок, а также обширный парк, рядом с которым, отметим, находится загородная резиденция французского президента - "Лантерн".

Фото: REUTERS
Бунт людей из глубинки спровоцировал во Франции острый кризис

Другая представительница "желтых жилетов" Присциллия Людовски, а именно она первой в соцсетях опубликовала пост с требованием отменить злополучный налог на горючее, считает, что следует блокировать грузовики с товарами в приграничных районах. Сама Присциллия направилась на юг в местечко Булу на границе с Испанией, где этим утром уже сконцентрировалось несколько сотен активистов движения. Предполагается, что подобные акции состоятся и на севере страны на автотрассах, соединяющих Францию с Германией и Бельгией.

Не исключено, что в таких городах, как Бордо, Тулуза, Сен-Этьен "желтые жилеты" также напомнят о себе.

В целом же, по данным французского МВД, масштаб выступлений неформалов ожидается менее значительным, чем в прошлую субботу. Предпринятые правительством меры, в частности, увеличение МРОТ на 100 евро в месяц, отмена самого налога на горючее, а также повышения социальных отчислений для пенсионеров и ряд других, а они в срочном порядке были одобрены обеими палатами парламента в эту пятницу, повлияли на многих "желтых жилетов" и в целом на всех французов. Более того, власти пошли навстречу другому требованию - провести широкое обсуждение стоящих перед страной проблем с участием всех слоев населения. Назначен оргкомитет, и он приступил к работе.

Тем не менее, правоохранительные органы намереваются держать ситуацию под контролем. Для этого отмобилизованы, как было заявлено в коммюнике МВД, "достаточные силы". По некоторым данным, к примеру, в Париже, задействованы полторы тысячи стражей закона (неделю назад их было в несколько раз больше).

В мире Европа Франция Забастовки во Франции
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Захарова раскритиковала спекуляции о вмешательстве РФ в выборы в США
"Нафтогаз" заявил о проблемах с закупкой газа из-за долгов
США выделят ВМС Украины десять миллионов долларов
Британская полиция арестовала двух человек за запуск дронов у Гатвика
Россия разочарована голосованием ЕС в ООН