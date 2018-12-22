Во Франции "желтые жилеты" продолжат протесты

Несмотря на приближающиеся рождественские и новогодние праздники, "желтые жилеты" решили не прекращать протестные действия, которые должны пройти в эту субботу во многих городах Франции.

Так, один из неформальных лидеров движения Эрик Друэ призвал своих сторонников собраться в Версале, что в нескольких десятках километров от Парижа, провести там митинг, а после направиться в столицу. По этому случаю в Версале закрыт знаменитый королевский замок, а также обширный парк, рядом с которым, отметим, находится загородная резиденция французского президента - "Лантерн".

Другая представительница "желтых жилетов" Присциллия Людовски, а именно она первой в соцсетях опубликовала пост с требованием отменить злополучный налог на горючее, считает, что следует блокировать грузовики с товарами в приграничных районах. Сама Присциллия направилась на юг в местечко Булу на границе с Испанией, где этим утром уже сконцентрировалось несколько сотен активистов движения. Предполагается, что подобные акции состоятся и на севере страны на автотрассах, соединяющих Францию с Германией и Бельгией.

Не исключено, что в таких городах, как Бордо, Тулуза, Сен-Этьен "желтые жилеты" также напомнят о себе.

В целом же, по данным французского МВД, масштаб выступлений неформалов ожидается менее значительным, чем в прошлую субботу. Предпринятые правительством меры, в частности, увеличение МРОТ на 100 евро в месяц, отмена самого налога на горючее, а также повышения социальных отчислений для пенсионеров и ряд других, а они в срочном порядке были одобрены обеими палатами парламента в эту пятницу, повлияли на многих "желтых жилетов" и в целом на всех французов. Более того, власти пошли навстречу другому требованию - провести широкое обсуждение стоящих перед страной проблем с участием всех слоев населения. Назначен оргкомитет, и он приступил к работе.

Тем не менее, правоохранительные органы намереваются держать ситуацию под контролем. Для этого отмобилизованы, как было заявлено в коммюнике МВД, "достаточные силы". По некоторым данным, к примеру, в Париже, задействованы полторы тысячи стражей закона (неделю назад их было в несколько раз больше).