Володин назвал самый долгожданный закон за сессию

Председатель Госдумы Вячеслав Володин по итогам осенней сессии назвал самый долгожданный закон, самых активных депутатов и наиболее эффективно работавший комитет.

Мнение спикера приводит официальный сайт нижней палаты парламента.

Он особо выделил закон об отмене общероссийского роуминга. "Его ждали наши граждане. Он касается фактически каждого жителя нашей страны", - пояснил свой выбор Вячеслав Володин. Парламентарий также напомнил, что этот документ был поддержан всеми фракциями Госдумы.

Закон, инициатором которого стали депутаты от "Справедливой России", устанавливает одинаковые условия оказания услуг сотовой связи каждому абоненту независимо от того, где он находится на территории страны. Новый закон поддержали обе палаты парламента, и он должен вступить в силу с 1 июня 2019 года.

Комитет по бюджету и налогам, по оценке главы нижней палаты, стал самым продуктивным из комитетов Госдумы в завершившуюся сессию. Данный комитет, отметим, активно работал над новым бюджетом, над экспериментом по льготному налоговому режиму для самозанятых и другими ключевыми законопроектами.

Вячеслав Володин также перечислил депутатов, которые, на его взгляд, были самым активным в зале пленарных заседаний за последнюю сессию. Имеется в виду активность в выступлениях и т.п. Согласно оценке спикера, это Андрей Альшевских ("Единая Россия"), Алексей Куринный (КПРФ), Сергей Катасонов (ЛДПР) и Валерий Гартунг ("Справедливая Россия").