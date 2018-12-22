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22.12.2018 12:25
Рубрика: Культура

Журнал "КиноРепортер" пригласил Снежную королеву в Сочи

Текст: Лариса Розова
Накануне Нового года в Сочи прошел предпремьерный показ анимационного фильма "Снежная Королева: Зазеркалье".

Более 400 одаренных детей со всей России, которые в эти дни находились в Сочи, стали первыми зрителями нового отечественного мультфильма, увидев его почти за две недели до официального выхода на большой экран, запланированного на 1 января 2019 года.

Напомним, что три предыдущие части мультфильма были выпущены в 2012, 2014 и 2016 годах и показаны более чем в 150 странах.

Продюсерами ленты "Снежная Королева: Зазеркалье" выступили Юрий Москвин, Владимир Николаев, Борис Машковцев, Павел Степанов и Вадим Верещагин. В копродакшене приняли участие "Централ Партнершип" и киностудия "Союзмультфильм".

Режиссерами мультфильма стали Алексей Цицилин и легендарный голливудский мультипликатор Роберт Ленс, известный своими работами в таких оглушительных проектах, как "Король Лев", "Красавица и Чудовище", "История игрушек", "Шрек" и других мультипликационных хитах.

Герои "Снежной Королевы" говорят голосами популярных российских актрис: Ляйсан Утяшевой (Альфида), Ирины Безруковой (Уна) и других.

Мероприятие, состоявшееся в Сочи, носит культурно-просветительский характер и призвано поддержать отечественный кинематограф, познакомив юного зрителя с его новинками.

"Сегодня по-настоящему знаменательное и очень приятное событие. В преддверии главного праздника года у нас есть возможность первыми в мире познакомиться с новой работой наших отечественных аниматоров - картиной "Снежная Королева", - сказала, представляя анимационную картину, главный редактор российского журнала "КиноРепортер". Она подчеркнула: "Я убеждена, что киноискусство несет в себе особую миссию. Качественное кино способно не только отражать мир, но и преображать его, наполняя новыми смыслами. Исторически наше отечественное анимационное кино было источником просвещения. Каждый мультфильм нес в себе житейские мудрости и общечеловеческие ценности. Анимация была и остается проводником важных этических основ и наставником для подрастающих поколений".

Россия по праву может гордиться новой вехой в истории отечественной анимации.

"Мы создали фильм высокого уровня качества графики и понятный зрителям во всем мире. У мультфильма "Снежная Королева: Зазеркалье" много поклонников, которые следят за каждой последующей частью, и мы стараемся их не разочаровывать", - отметил в свою очередь генеральный продюсер компании Wizart Юрий Москвин.

Ежегодно на экраны страны выходят прекрасные высокохудожественные работы, светлые, мудрые, воспитывающие лучшее в нас.

Такими запомнились и навсегда полюбились миллионам людей во всем мире мультфильмы советских киностудий, а теперь и современных российских. Задача современных создателей анимационного кино и киножурналистов заключается в том, чтобы ценить и сохранять отечественное кинематографическое культурное наследие, преумножать и обогащать его, прививать у подрастающего поколения любовь к российской анимации.

После предпремьерного показа мультфильма "Снежная Королева: Зазеркалье" для юных зрителей этого показа был объявлен конкурс кинорецензий. По условиям конкурса каждый из ребят, посмотревших анимационный фильм, может написать собственную рецензию и отправить ее на рассмотрение экспертного жюри редакции журнала.

Культура
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