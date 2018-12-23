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23.12.2018 10:05
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ сертифицировал Lada Largus "для экономных"

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

АвтоВАЗ оформил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на универсал и фургон Lada Largus CNG.

Битопливный Largus способен работать на двух видах топлива - бензине и сжатом природном газе (метане). В качестве силового агрегата был выбран 1,6-литровый вазовский двигатель с индексом ВАЗ-21129 CNG. На бензине мотор развивает 106 л.с., а вот на метане мощность снижается до 94 л.с.

Стоит отметить, что по итогам автопробега "Сердце России", прошедшего в конце 2017 года, Lada Largus CNG оказался экономичнее бензиновой версии в 2,5 раза.

На данный момент работа над метановым Largus завершена. В октябре было собрано около 10 предсерийных образцов, которые прошли различные испытания, в том числе и краш-тесты. Продажи двухтопливной Lada Largus должны стартовать в следующем году.

Фото: пресс-служба АвтоВАЗа
Старт продаж спортивной Lada Vesta перенесли

Lada Largus CNG является результатом сотрудничества АвтоВАЗа и Группы компаний "АТС". Летом 2017 года "АТС" организовала выпуск первого в России серийного легкового автомобиля с приставкой CNG - Lada Vesta. В марте текущего года была собрана юбилейная 1000-ая Lada Vesta CNG, а уже в сентябре был выпущен двухтысячный экземпляр. Собирать Lada Largus CNG будут также на производственных мощностях ГК "АТС" тольяттинского технопарка "Жигулевская долина".

Кроме того, сразу после выхода на рынок метановой Lada Largus компания будет готова к производству Lada Granta CNG.

Напомним, Lada Vesta CNG может использовать в качестве топлива как бензин, так и метан. Метан является наиболее безопасным, экологичным и недорогим видом топлива. Его использование увеличивает ресурс мотора и снижает затраты на горючее более чем в 3 раза. В случае утечки эффективно рассеивается в атмосфере, обеспечивая высокую пожарную безопасность.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Lada Granta за 200 000 рублей: есть ли смысл ее покупать

Lada Vesta CNG оснащена современным металлокомпозитным газовым баллоном, который снабжен встроенным предохранителем и скоростным клапаном, они исключают возможность разрыва баллона, а также неконтролируемого выхода газа при повреждении газовой магистрали. Баллон емкостью 90 л, рассчитанный на 18 кубометров газа, расположен в багажнике автомобиля позади спинки заднего дивана.

Полностью заправленный автомобиль способен проехать более 1000 километров без дозаправки. В случае, когда газ в баллонах заканчивается, происходит автоматический перевод питания двигателя на бензин. Также возможна принудительная смена используемого топлива при помощи переключателя газ/бензин.

Цены на метановую Vesta начинаются с отметки 634 900 рублей, а за максимальную комплектацию придется отдать 753 900 рублей.

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