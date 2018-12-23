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23.12.2018 14:44
Рубрика: В мире

Число жертв цунами в Индонезии возросло до 222

Текст: Юрий Когалов
Согласно последним данным, количество погибших в результате цунами, обрушившегося на Индонезию, возросло до 222 человек, 843 пострадали. Об этом проинформировал представитель индонезийского Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо.
Посольство: Россияне не пострадали в результате цунами в Индонезии

"По состоянию на 16:00 по местному времени погибли 222 человека, 843 пострадали, 28 считаются пропавшими без вести. Иностранцев среди жертв нет, все погибшие - граждане Индонезии", - написал он в социальной сети Facebook.

Президент России Владимир Путин направил соболезнования президенту Индонезии Джоко Видодо. "В России разделяют скорбь дружественного народа Индонезии. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого стихийного бедствия", - отмечается в телеграмме.

Видео: вокалиста группы Seventeen смыло в море цунами в Индонезии

Ранее сообщалось о 168 жертвах и 745 пострадавших. Потоки воды разрушили около 400 жилых построек и нанесли ущерб гостиницам на побережье. Трехметровая волны были зафиксированы в Зондском проливе между островами Суматра и Ява. Предположительно причиной их возникновения могло стать извержение вулкана Анак-Кракатау.

По словам представителя российской дипмиссии Дениса Тетюшина, территория, на которую обрушилась стихия, не пользуется популярностью у иностранцев, в основном эти места посещают местные туристы.

В мире Юго-Восточная Азия Индонезия
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