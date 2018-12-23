Медведев выразил соболезнования президенту Индонезии в связи с цунами

Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил соболезнования лидеру Индонезии Джоко Видодо в связи с многочисленными жертвами цунами, сообщает РИА Новости.

"От имени правительства Российской Федерации и от себя лично выражаю Вам глубокие соболезнования в связи с многочисленными жертвами в результате разрушительного цунами на побережье Зондского пролива, вызванного извержением вулкана Кракатау", - сказано в телеграмме, направленной президенту Индонезии.

Глава российского правительства попросил Видодо передать слова сочувствия и поддержки родственникам погибших и пострадавшим.

Напомним, что количество погибших в результате цунами, обрушившегося на Индонезию, превысило 220 человек. Иностранцев среди жертв нет, все погибшие - граждане Индонезии. Несколько человек до сих пор числятся пропавшими без вести.