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23.12.2018 15:26
Рубрика: В мире

Порошенко приравнял участников ОУН-УПА к ветеранам войны

Текст: Юрий Когалов

Президент Украины Петр Порошенко одобрил  поправки в закон "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", приравняв участников Украинской повстанческой армии, вооруженных подразделений Организации украинских националистов (запрещена в РФ) и ряда других националистических организаций к ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом говорится на сайте Верховной рады.

Фото: Стрингер / РИА Новости
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Отмечается, что депутаты проголосовали за этот законопроект еще 6 декабря. Поправки поддержали 236 парламентариев из 326, находившихся в зале.

Законом в перечень участников боевых действий добавляются лица, которые принимали участие во всех формах вооруженной борьбы за независимость Украины в XX веке. Список таких "борцов" был утвержден ранее другим законом. По данным за май 2018 года, в нем значится 1201 человек. Согласно новым поправкам, они будут получать такие же государственные социальные гарантии, как и те, кто освобождал Украину от фашистов.

Законопроект был подписан Порошенко вскоре после того, как на Украине день рождения лидера ОУН-УПА Степана Бандеры сделали официальным праздником.

Напомним, ОУН-УПА в годы Второй мировой сотрудничала с нацистской Германией, в том числе участвовала в уничтожении польского населения на Волыни в 1943 году, где были убиты порядка 100 тысяч человек. После освобождения Украины организация воевала против советских войск. Официально была распущена в 1949 году, хотя отдельные отряды продолжали действовать до 1956 года.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине
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