Посольство: Россияне не пострадали в результате цунами в Индонезии

Среди погибших и пострадавших в результате цунами на островах Суматра и Ява в Индонезии нет россиян. Такую информацию предоставили власти страны посольству РФ в Джакарте, передает ТАСС.

По словам представителя дипмиссии Дениса Тетюшина, территория, на которую обрушилась стихия, не пользуется популярностью у иностранцев, в основном эти места посещают местные туристы. Дипломат также отметил, что российское посольство находится в постоянном контакте с властями Индонезии.

Напомним, мощное цунами в Зондском проливе, разделяющем острова Ява и Суматра, произошло в ночь на воскресенье. Высота волн достигала трех метров. Возможной причиной возникновения цунами ученые называют недавнее извержение вулкана Анак-Кракатау.

Мощные потоки воды разрушили около 400 жилых строений в прибрежной зоне. По предварительным данным, погибли 168 человек.