Напомним, контракт на замену водопровода в селе Селезнево Плавского района был заключен лишь 20 ноября. Протяженность водопровода - 3,2 километра. Подрядчик меняет центральную трубу, а вот установку подводок к домам в смету не заложили. Как следствие, один раз люди за водопровод уже заплатили, и теперь им придется доплачивать. "Несправедливо", - говорят сельчане.

Материал "Селезневка и труба" вышел в "РГ" 18 декабря.

Глава администрации Плавского района Андрей Гарифзянов в беседе с корреспондетом "РГ" пообещал, что для всех, у кого есть официальные договоры на поставку воды, подключение будет бесплатным. Между тем при замене водопровода обнаружилось более ста незаконных врезок.

- К сожалению, с подобной ситуацией мы встречаемся часто: по государственному контракту заложена замена только центральной трубы, а врезка в смету не входит. Хотя очевидно: логичнее все делать сразу, - поделился технический директор компании-подрядчика Алексей Кулаков.

Сейчас вода пришла в основном к тем, кто решил проблему подключения самостоятельно. Впрочем, строители по мере возможности помогают с земляными работами и подключением.

- В центральной трубе вода уже есть, - подтвердила "РГ" сельская староста Лариса Кочетова. - На нашей улице, например, установили три колодца - теперь можно брать воду в любое время. Я составила списки домов, которые надо подключить к центральной трубе. К Новому году обещали сделать.