Собянин назвал 2018-й год "годом метро" в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги строительства метро в столице за уходящий 2018 г. На своем персональном сайте он написал: "Уходящий 2018 г. можно назвать "годом метро". Метростроители установили несколько выдающихся рекордов".

Среди рекордов по мнению мэра то, что впервые в Москве в течение года введено 33 км новых линий и открыто 17 новых станций метро: первый участок Большой кольцевой линии от "Петровского парка" до "Делового центра" - 10,5 км, пять станций; Люблинско-Дмитровская линия от "Петровско-Разумовской" до "Селигерской" - 6,2 км, три станции; Солнцевская линия от "Раменок" до "Рассказовки" - 15,3 км, семь станций; станция "Беломорская" Замоскворецкой линии. Станция "Савеловская" Большой кольцевой линии с участком в 0,7 км откроется для пассажиров до конца текущего года.

"Рядом со станциями метро, открытыми в 2018 году, живут, учатся или работают около 1 миллиона москвичей, для которых город стал ближе", - отметил глава города.

Еще один рекорд - участок "Раменки-Рассказовка" длиной 15,3 км - самый протяженный единовременно введенный за всю историю московского метростроения, начиная с 1935 года.

Впервые за последние 35 лет открыт и участок с семью новыми станциями метро: "Мичуринский проспект", "Озерная", "Говорово", "Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино" и "Рассказовка". В предыдущий раз такой крупный участок был введен 8 ноября 1983 года от станции "Серпуховской" до "Южной" Серпуховско-Тимирязевской линии.

Впервые в истории столичного метростроения новая станция "ЦСКА" была построена на глубине 28 м открытым способом."Всего же с 2011 года мы открыли уже 73 новые станции, рядом с которыми живут, учатся или работают более 3 млн человек. Рекордный ввод новых станций метро - не случайность, а результат большой работы предыдущих лет", - написал мэр Москвы.

В ближайшие годы по планам мэра предстоит сделать еще больше.

Справка "РГ"



Полный текст см. по адресу: https://www.sobyanin.ru/god-metro-itogi