В финал женского Кубка РФ по баскетболу вышли курское "Динамо" и УГМК

В первом полуфинале курянки обыграли оренбургскую "Надежду" со счетом 84:71. Самыми результативными у победительниц стали: чемпионка Европы-2011 Наталья Анойкина, начинавшая карьеру под девичьей фамилией Мясоедова (21 очко); набравшая на очко меньше MVP победного для нас континентального первенства семилетней давности Алена Кириллова (Данилочкина); выступавшая на том же самом "золотом" турнире в Польше Татьяна Видмер (Бокарева) и американка с российским паспортом Эпифания Принц (по 16 очков). У проигравших отличились Ксения Тихоненко (16), Виктория Медведева (12), Ольга Новикова (11) и Екатерина Федоренкова (11) и Жосселина Майга (10). Из основных статистических показателей отметим четыре дальних попадания в исполнении Кирилловой.

Также напомним, что по регламенту турнира, проводимого под эгидой Российской федерации баскетбола (РФБ), в национальных кубковых сражениях клубы, в отличие от чемпионата Премьер-лиги и еврокубков, не могут задействовать в своих составах легионеров.

Фаворит второго полуфинала УГМК оправдал свой статус, победив подмосковную команду "Спарта энд К" - 83:68. В рядах уралочек, без сомнения, лучшей была центровая сборной России Мария Вадеева, оформившая так называемый "дабл-дабл" - 25 очков и 11 подборов. В активе капитана нашей национальной команды Евгении Беляковой 18 баллов за результативность. В составе "Спарты энд К" наибольший вклад в общую копилку внесли Аделина Абайбурова (18) и Татьяна Сема (15).

Интересен комментарий центровой УГМК Наталии Виеру, чьи слова цитирует пресс-служба РФБ: "Поймала себя на мысли, что поиграла за всех участников нынешнего "Финала четырех". В Курске я выступала за команду Детско-юношеской баскетбольной лиги с 16 до 18 лет, потом была "Спарта", а "Надежда" стала тем клубом, из которого я и пришла в УГМК в 2015 году. Так что все соперники - мои "бывшие"! Но каких-то особенных чувств по этому поводу нет: действительно, время проходит. Да, знакома со многими девчонками, но во всех командах составы уже сильно обновились с тех пор, когда я там играла. Поэтому для меня "Финал четырех" - это просто два матча, которые отделяют нас от завоевания трофея".

Где будем смотреть

23 декабря, воскресенье

"МАТЧ! Наш Спорт"

14.55. "Надежда" (Оренбургская область) - "Спарта энд К" (Видное). Матч за третье место. Прямая трансляция.

17.55. "Динамо" (Курск) - УГМК (Екатеринбург). Финал. Прямая трансляция