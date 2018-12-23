Появился список имен погибших в Соликамске горняков

Стали известны имена погибших горняков в шахте третьего калийного рудоуправления в Соликамске.

Это Сергей Беклинев, 1983 года рождения, родом из Соликамска.

Алексей Панов, 1983 года рождения, из поселка Усовский Соликамского района Пермского края.

Александр Богатырев, 1974 года рождения, из Соликамска.

Илья Прошкин, 1992 года рождения, из поселка Усовский Соликамского района.

Виктор Кнаук, 1984 года рождения, из Краснодарского края.

Сергей Игнотенко, 1977 года рождения, из города Гуково.

Сергей Тоньшин, 1961 года рождения, из Уфы.

Антон Абрамов, 1980 года рождения, также из Уфы.

Александр Чубенко, 1985 года рождения, из города Гуково.

Все они являются работниками подрядной организации УС-30.

Как сообщает пресс-служба губернатора региона, в связи с пришествием в Соликамске для оказания комплексной поддержки и методологической помощи, а также организации расследования происшествия, в Пермский край прибыли заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости населения Иван Шкловец и начальник управления государственного надзора в сфере труда Федеральной службы по труду и занятости населения Егор Иванов.

После рабочей встречи с заместителем председателя правительства Прикамья по социальным вопросам Татьяной Абдуллиной представители Роструда выехали в Соликамск.