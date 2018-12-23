В Пермском крае назначили день траура по погибшим горнякам

24 декабря в Пермском крае будет днем траура по горнякам, погибшим при пожаре на шахте в Соликамске. Об этом сообщил губернатор Прикамья Максим Решетников.

В этот день в регионе отменят все развлекательные мероприятия.

Сейчас продолжаются мероприятия по розыску тела девятого погибшего - оно может находиться под завалами. На месте работают горноспасатели из Соликамска, Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Североуральска. Тушение огня еще не закончено.

Напомним, пожар на строящейся шахте произошел накануне. При этом погибли девять рабочих. По фату гибели людей СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности.