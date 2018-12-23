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23.12.2018 18:48
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пожар на шахте в Соликамске полностью потушен

Текст: Алексей Трапезников

На шахте компании "Уралкалий" в Соликамске Пермского края полностью ликвидированы все очаги возгорания, передает ТАСС.

Фото: Пресс-служба Губернатора Пермского края/ ТАСС
По делу о пожаре в шахте в Соликамске задержаны четыре человека

Сильное задымление в одной из шахт произошло утром в субботу 22 декабря. По информации компании, в шахте загорелась монтажная пена и строительный мусор.

В это время там находились девять сотрудников подрядной организации УС-30, которые выполняли строительные работы. Все они погибли.

В настоящее время тела погибших найдены и скоро будут доставлены на поверхность.

На происшествие уже отреагировали правоохранительные органы. Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшем смерть трех и более человек. Уже задержаны четверо подозреваемых.

В связи с трагедией 24 декабря в Пермском крае объявлено днем траура.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Аварии на шахтах
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