Путин поручил помочь пострадавшим от ЧП на шахте в Соликамске

Президент выслушал доклады по аварии на шахте в Соликамске и поручил принять все необходимые меры для помощи пострадавшим и семьям погибших горняков. А также разобраться с причинами случившейся трагедии.

Глава государства обсудил ситуацию по телефону с пермским губернатором Максимом Решетниковым и главой МЧС Евгением Зиничевым.

"Президент выслушал их доклады и поручил принять все необходимые меры для оказания помощи пострадавшим и семьям погибших", - сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Владимир Путин поручил следственным органам разобраться с причинами, которые привели к гибели людей.

"Звонил президент сегодня утром, запрашивал отчет по ситуации, детально ему рассказал, как развивались события, и вчера докладывали тоже в течение дня, я знаю. И два основных поручения: максимальная помощь родным и близким и максимально объективное и всестороннее изучение тех обстоятельств, почему так произошло", - сообщил Решетников.