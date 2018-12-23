Семьи погибших в Соликамске получат по миллиону из краевого бюджета

Каждая семья погибших в субботу на соликамской шахте горняков получит по миллиону рублей. На данным момент найдены восемь погибших при пожаре, тело девятого все еще ищут.

Деньги выплатят всем семьям, независимо от того, где они проживают. Об этом сообщил губернатор Пермского края Максим Решетников.

Кроме того, глава региона заявил, что близких не оставят без поддержки.

Напомним, что организация, где работали погибшие, выплатит каждой семье по два миллиона рублей и еще по два годовых оклада каждому иждивенцу в каждой семье.