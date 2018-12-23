В Госдуме назвали резолюцию по Крыму следствием "русофобской истерии"

Принятие Генассамблеей ООН резолюции по Крыму - это следствие "русофобской истерии" и торжество двойных стандартов. Об этом заявил депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

"Пока вновь на площадке ООН восторжествовал предвзятый подход и двойные стандарты, а победу над истиной одержало политиканство и русофобская истерия", - цитирует ТАСС Слуцкого.

Депутат подчеркнул, что жители Крыма не подвергались никакого притеснению в правах, и порекомендовал членам Генассамблеи ООН лично побывать на полуострове, прежде чем подписывать подобные резолюции.

"Тогда они смогли бы составить для себя объективное мнение о реальной жизни крымчан, и вопрос отпал бы раз и навсегда", - заявил он.