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Рубрика: Власть
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В Госдуме назвали резолюцию по Крыму следствием "русофобской истерии"

Принятие Генассамблеей ООН резолюции по Крыму - это следствие "русофобской истерии" и торжество двойных стандартов. Об этом заявил депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

Фото: depositphotos.com
В Крыму резолюцию Генассамблеи ООН назвали сюрреализмом

"Пока вновь на площадке ООН восторжествовал предвзятый подход и двойные стандарты, а победу над истиной одержало политиканство и русофобская истерия", - цитирует ТАСС Слуцкого.

Депутат подчеркнул, что жители Крыма не подвергались никакого притеснению в правах, и порекомендовал членам Генассамблеи ООН лично побывать на полуострове, прежде чем подписывать подобные резолюции.

"Тогда они смогли бы составить для себя объективное мнение о реальной жизни крымчан, и вопрос отпал бы раз и навсегда", - заявил он.

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