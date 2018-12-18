Резолюция Генассамблеи ООН по Крыму поощряет Украину на новые провокации

Резолюция Генассамблеи ООН, в основе которой лежит "агитка", представленная Украиной по Крыму , при всей юридической несостоятельности и однобокости может привести к трагедии и иметь военно-политические последствия. Такое мнение высказал председатель международного комитета Совета Федерации РФ Константин Косачев. Документ, ставящий под сомнение реальность, - добровольное вхождение Крыма в состав России, при всей абсурдности формулировок, по сути своей, оправдывает любые силовые действия Киева, на которые тот может пойти в дальнейшем. И заведомо ставит в положение "виновного" Москву, когда та ответит на украинскую провокацию. К этому сценарию стремились западные кураторы Киева, продвигавшие ооновскую резолюцию и в полном составе ее поддержавшие. "Получился хороший смотр внутрипартийной дисциплины Запада и ясный список стран, зависимых от него", - прокомментировал итоги голосования Косачев. "За" американо-украинскую "агитку" отдали голоса 66 государств, 99 выступили "против" или воздержались.

Рассчитывать на здравый смысл поддержавших резолюцию стран не приходится. Во-первых, сработало предостережение президента США Дональда Трампа, который утверждал, что Белый дом внимательно следит за тем, как голосуют американские союзники в международных организациях. А тех, кто позволит себе иметь мнение, отличное от Вашингтона, накажут долларом - лишат американской помощи.

Во-вторых, "за" проект американо-украинских подельников голосовали страны, поддержавшие и профинансировавшие госпереворот в Киеве 2014 года и теперь возмущенные тем, что не получили всех территорий и природных богатств, которыми первоначально рассчитывали поживиться на Украине. Так что взывать к логике, тем более к совести этой публики на площадке Генассамблеи было сродни "метанию бисера перед свиньями".

"Генассамблея ООН осудила строительство Крымского моста, но не осудила отключение Крыму жизненно важных ресурсов - воды и электричества. Осудили создание дороги жизни для крымчан, чьи права были грубо попраны Украиной и санкциями Запада", - с возмущением объясняет абсурдность принятого Генассамблеей документа глава международного комитета Совета Федерации. Сожаление и несогласие в связи с ооновской резолюцией по Крыму выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Москва "продолжит последовательно разъяснять свою позицию и доводить ее до сведения наших визави". Добавлю, что ставшие поводом для ооновской резолюции материалы по инциденту в Керченском проливе оказались засекреченными министерством обороны Украины. В этом, как сообщил заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский, все желающие "могут сами убедиться".

Законное стремление России защитить своих живущих в Крыму граждан и национальные интересы от провокаций со стороны Незалежней в американо-украинской агитке названо "созданием дестабилизирующей ситуации". Причем за эту формулировку голосовали страны, которые на недавнем Совете безопасности ООН поддержали создание косовской армии, что является грубейшим нарушением ранее принятой по Косово резолюции Совбеза и угрожает реальной, а не гипотетической дестабилизацией всем Балканам.

Однако восторги президента Петра Порошенко по поводу резолюции в отношении Крыма существенно смазал другой документ, принятый в стенах ООН. Генассамблея большинством голосов - 129 стран "за", 54 воздержались, одобрила проект резолюции, направленный против героизации нацизма, и поддержавший ликвидацию всех форм расовой дискриминации. Этот документ ежегодно принимается с 2005 года. В последнее время против него голосовали только две страны. Это США, чьи власти испытывают серьезные проблемы в связи с нарушением прав национальных меньшинств и афроамериканцев, и Украина. В резолюции, против которой голосовал Киев, выражалась глубокая озабоченность по поводу героизации в любой форме нацистского движения, неонацизма и бывших членов организации "Ваффен СС", в том числе путем сооружения памятников и мемориалов, проведения публичных демонстраций. Стоит ли удивляться, что эти формулировки не понравились президенту Порошенко, который на днях "засветился" на фотографии рядом с солдатом, носящим эмблему дивизии СС "Мертвая голова". А вся биография нынешнего национального героя Украины Степана Бандеры тесно связана со служением вождям гитлеровской Германии.

Следует обратить внимание еще на одну резолюцию, внесенную Россией в соавторстве с 36 странами, и принятую Генассамблеей ООН во вторник. По словам официального представителя постпредства России при ООН Федора Стржижовского, она ставит целью активизировать международное сотрудничество для противодействия преступности в киберпространстве. Показательно, что против документа выступили США и страны Евросоюза. Тогда как государства, входящие в БРИКС, ОДКБ и ШОС, многие страны Африки, Латинской Америки и Азии, напротив, поддержали резолюцию, не понравившуюся Вашингтону.

Между тем

Неизвестные хакеры взломали сайт посольства РФ в Великобритании. Об этом проинформировали в диппредставительстве. "Посольство РФ в Лондоне приносит извинения многочисленным пользователям своего сайта, который был жестко взломан после публикаций о вовлеченности Великобритании в украинские дела, а также критического комментария относительно задания редакции "Би-би-си" своему корреспонденту найти российский след в протестных выступлениях во Франции", - цитирует РИА Новости представителя посольства.

По словам дипломатов, атака, вероятнее всего, была проведена из Соединенного Королевства. В настоящее время эксперты оценивают состояние материалов, в которых содержится критика действий Лондона. Обе публикации до сих пор не восстановлены, однако сегодня на сайте был размещен новый комментарий относительно поисков корпорацией "Би-би-си" "русского следа" во время волнений в Париже.

Подготовил Юрий Когалов