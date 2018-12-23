Россияне остались без новогодних скидок на автомобили

"РГ" проанализировала ситуацию с предновогодними скидками на новые автомобили. Они оказались существенно ниже, чем в прошлые годы, но некоторая свобода маневра для прагматичных покупателей все же остается. Делимся наиболее интересными вариантами.

Прагматичным клиентам, предпочитающим экономить при покупке нового автомобиля в пред- и посленовогодний период, преподнесли неприятный сюрприз экономические реалии.

Все дело в предстоящем повышении ставки НДС на 2% (с 18 до 20%) с 1 января 2019 года. Как видно, автопроизводители уже начали закладывать ожидающиеся потери в стоимость автомобилей. Поэтому в отличие от последних лет дилеры подавляющего большинства марок не предлагают машины прошлого модельного года по существенно сниженной цене. Учитывается в том числе и то обстоятельство, что спрос на эти автомобили планомерно растет. Сегодня по самым популярным моделям (например, бестселлерам Hyundai и Kia) даже образовался дефицит.

В то же время очень многие автомобильные компании предлагают разного рода акции, чтобы привлечь клиентов. Наиболее популярным предложением сегодня является премирование за покупку новых машин по трейд-ину, а также в кредит.

Готовы предоставить свои собственные скидки, а также подарить подарки и выгодные условия по сервисному обслуживанию и многие лицензированные дилерские центры. В числе презентов - зимняя резина и различные бонусы от партнеров.

Что касается непосредственно автомобильных компаний, то одни из самых щедрых предложений делает сегодня АвтоВАЗ. Во-первых, волжский автогигант решил в декабре продлить все акции на автомобили Lada, которые действовали месяцем ранее. В результате как минимум до конца года при покупке нового автомобиля можно сэкономить от 20 000 до 155 000 рублей, покупая новые автомобили по программам Trade-In (экономия 20 000 - 40 000 рублей), "Зимнее предложение" (30 000 - 50 000 рублей), "EcoGas" для Lada Vesta CNG (до 115 000 рублей) и Lada Leasing (40 000 - 50 000 рублей).

В то же время достаточно щедрое предложение действует в декабре также на Lada Xray 2019 модельного года. Вопреки тренду, обновленная модель стала доступнее на 40 000 рублей. Цены на начальный хэтчбек начинаются с 589 900 рублей. Однако де-факто такое удешевление достигнуто путем упрощения комплектации: вместо электрогидроусилителя рулевого управления установлен гидроусилитель, сиденье водителя предлагается без регулировок по высоте, отсутствие аудиосистема, внешние зеркала не окрашены в цвет кузова. Кроме того, вазовские дилеры снизили стоимость (на 25 000 рублей) самой дорогой версии Lada Xray. Учтите, что на все Lada Xray 2019 модельного года устанавливается новый задний диван от Lada Xray Cross (диван немного сдвинут назад, что добавляет пространства перед коленями пассажиров).

Сэкономить можно также, если успеть купить дорестайлинговые версии ряда моделей Renault. К примеру, если цены на обновленный Logan начинаются с 554 000 рублей, то дореформенную модель уходящего года предлагают на 20 000 рублей дешевле. Те же 20 000 рублей вы сэкономите, приобретая "прошлогодний" Sandero, а выгода при покупке дорестайлингового Sandero Stepway составит уже 25 000 рублей. Интересные предложения действуют также в рамках корпоративной программы Trade-in. Так, при покупке моделей Kaptur и Duster 4х4 производства 2018 года компенсация по Trade-in составит 100 000 рублей. А при покупке модели Dokker в онлайн-шоуруме вы сэкономите в декабре 20 000 рублей.

Компания Hyundai предусмотрела скидки на автомобили Santa Fe в старом кузове. Покупая такой автомобиль, вы сэкономите 35 000 рублей. Любопытны также и предложения Hyundai по Trade-in. При сдаче в трейд-ин автомобиля Hyundai с пробегом у покупателей есть возможность получить 140 000 рублей выгоды при покупке новой Hyundai Sonata и 80 000 рублей при покупке нового Hyundai Tucson. Если же вы сдаете в трейд-ин автомобиля с пробегом любого бренда кроме российского, вы сэкономите 120 000 рублей при покупке новой Hyundai Sonata и 30 000 рублей при покупке нового Hyundai Tucson.

Kia в предновогодний период не дает прямых скидок, но делает более выгодные предложения в рамках своих спецпрограмм. Скажем, при покупке в декабре модели Picanto, вы сэкономите 30 000 рублей, приобретая эту модель по программе Kia Легко (частичный автокредит с остаточным платежом) в рамках акции "Зимнее предложение по Kia Легко" и еще 19 000 рублей по программе поддержки молодых специалистов (если вам от 18 до 25 лет, и у вас есть диплом российского вуза, выданный в 2015-2018 годах). Еще больше можно сэкономить, приобретая в декабре по программе "Kia Легко" кроссовер Soul. Выгода составит 60 000 рублей.

Традиционно предновогодние скидки на целый ряд моделей делает российским клиентам компания Ford. К примеру, цены на некоторые модификации модели Focus снижены на сумму от 20 до 75 000 рублей. При этом спецпредложений на машины прошлого модельного года дилеры компании не делают. Зато представлены выгодные предложения в рамках предновогодних спецпрограмм. Так, до 31 декабря 2018 года бонус за покупку модели Ecosport про программам Trade-in/Утилизацию составляет внушительные 100 000 рублей.

Опять-таки исключительно в рамках корпоративных программ стимулирует предновогодний спрос УАЗ. Так, 20 000 рублей могут сэкономить владельцы автомобилей марки, сдающие их по трейд-ин в рамках фирменной программы "УАЗ Лояльность" (предложение действует до конца декабря).

Интересно, что премия за сдачу в трейд-ин любого другого автомобиля кроме УАЗа составляет 40 000 рублей (на 20 000 рублей больше, чем вознаграждение по программе "УАЗ Лояльность").