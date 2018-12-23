Российский парламент ушел на новогодние каникулы. В среду заключительное заседание провела Госдума, в пятницу итоги работы за год подвел Совет Федерации. Заседание по традиции завершилось концертом.

Повестка заключительного заседания включала более ста вопросов, 99 из них - федеральные законы. Самый резонансный - об ответственном обращении с животными. Еще до начала заседания к зданию на Большой Дмитровке стянулись зоозащитники и встали в одиночные пикеты.

Днем ранее профильный Комитет Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию документ поддержал, но в другом комитете - по конституционному законодательству - прозвучала серьезная критика из уст председателя Андрея Клишаса, который счел ряд положений закона недостаточно проработанными, а потому - трудно исполнимыми. В частности - требование об организации специальных площадок для выгула собак.

"Вопросы справедливые, но мы когда-то должны перейти к нормальной практике обращения с животными", - заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, подводя итог дискуссии. "Когда выгуливают собак на детской площадке и при этом не убирают с пакетиками и совочками, понятно, что это же безобразие, нельзя этого позволять, там дети гуляют", - подчеркнула она.

Профильному Комитету СФ по аграрно-продовольственной политике поручено собрать статистику по наличию в населенных пунктах площадок для выгула собак и другим условиям, влияющим на исполнение положений закона.

"К концу весенней сессии мы заслушаем министерство природных ресурсов, какие они меры приняли по созданию условий для реализации этого закона. А сенаторов попрошу в рамках региональной недели послушать мнение региональных и муниципальных властей о том, как нам объединить усилия, чтобы этот закон выполнялся на территории РФ", - добавила председатель верхней палаты. В итоге за закон проголосовал 151 сенатор, против - один и один воздержался.

На последнем заседании в уходящем году Совет Федерации одобрил "много социально значимых законов", касающихся различных сфер жизни общества, отметила Валентина Матвиенко в заключительной речи, отдельно выделив закон об отмене роуминга на территории России. "Итоговую оценку нашей работы мы получим на предстоящей встрече с президентом РФ, которая планируется 25 декабря. Имею в виду встречу президента с членами Советов палаты Государственной Думы и Совета Федерации", - добавила она.

Всего за этот год сенаторами одобрено более 570 законов, внесены в Государственную Думу порядка 150 законопроектов, напомнила глава Совфеда.

"Мы продолжили работу по совершенствованию налогового законодательства. Одобрены законы, направленные на снижение административной нагрузки на бизнес и возвращение капитала в страну. Особо отмечу разработанный членами нашей палаты закон об установлении налоговых льгот для меценатов", - сказала она.

Впереди напряженная весенняя сессия. По планам она продлится с 16 января по 30 июля. "Так что в предстоящие новогодние каникулы всем нужно хорошо отдохнуть и набраться сил, чтобы потом сразу, без раскачки приступить к работе", - заключила Валентина Матвиенко.

Затем сенаторы спели Государственный гимн и отправились на концерт академического ансамбля Росгвардии под руководством народного артиста России, генерал-майора Виктора Елисеева.