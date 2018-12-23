Террористы готовят новые атаки на самолеты и аэропорты в Европе

Террористическая группировка "Аль-Каида" (запрещена в РФ) возрождается и готовит новые нападения на самолеты и аэропорты. С таким предупреждением выступил заместитель министра внутренних дел Великобритании по вопросам безопасности Бен Уоллес.

По его словам, террористы осваивают новые технические средства и планируют использовать беспилотники во время своих атак. "Угроза для авиации - реальна, "Аль-Каида" возрождается, они провели реорганизацию. У них все больше и больше замыслов в отношении Европы, они уже освоили новые средства и по-прежнему стремятся к осуществлению атак на воздушный транспорт", - заявил замминистра газете The Sunday Times. Он также отметил, что МВД и министерство транспорта Великобритании уже направили 25 миллионов фунтов на изучение способов защиты от подобных угроз.

Уоллес опасается, что "Аль-Каида" проведет крупную авиационную атаку, чтобы заявить о своем возвращении как главной террористической организации в мире (особенно после того, как запрещенная в РФ группировка ДАИШ была практически разгромлена). "В 2019 году мы должны быть начеку. "Аль-Каида" восстанавливает старые связи, их планы реальны", - предупредил замглавы британского МВД.

По данным политика, с марта 2017 года в Соединенном Королевстве были сорваны 13 террористических заговоров, однако появляются новые "лидеры", которые вдохновляют других на совершение атак против Запада.

Статья в The Sunday Times вышла буквально через несколько дней после того, как аэропорт Гатвик прекратил работу из-за появления в небе двух беспилотников. В итоге в ночь со среды на четверг несколько десятков рейсов были отменены, самолеты перенаправляли в другие воздушные гавани. Полиция задержала двух человек, мужчину 47 лет и женщину 54 лет, которые подозреваются в создании помех работе аэропорта, им грозит до пяти лет тюрьмы.

Столь резкая реакция на инцидент объясняется тем, что Уоллес встречался с руководством аэропорта за два дня до происшествия, и речь шла как раз об угрозе терроризма.