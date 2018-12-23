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23.12.2018 17:00
Рубрика: Российский автопром

В Беларуси продают идеальную "девяносто девятую"

Текст: Борис Захаров

Один из белорусских автосалонов разместил объявление о продаже необычного седана ВАЗ-21099, выпущенного в 1996 году.

Машина из Гомельской области выставлена по неожиданно высокой цене - 2850 долларов США (194 000 рублей). Причина - почти идеальное состояние и необычная биография "девяносто девятой".

За 22 года этот автомобиль проехал лишь 39 000 км, причем изначально эта машина была экспортирована из России в Германию, где ее приобрел гражданин Белоруссии и перевез на родину в состоянии, близком к идеальному.   

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Как уточняет автомобильный портал abw.by, перед продажей владелец поменял проржавевшие колесные диски, глушитель, ремень ГРМ, элементы подвески и тормозной системы, а также отполировал кузов. Днище автомобиля обработано антикоррозийным составом, как было принято в 90-е годы. В салоне сохранилась оригинальная кассетная магнитола и обивка кресел.

Еще одна особенность эксклюзивного автомобиля - система впрыска топлива и каталитический нейтрализатор, устанавливаемые на вазовские автомобили, предназначенные для экспорта.

Машина оснащена топовым 1,5-литровым бензиновым двигателем и 5-ступенчатой механической коробкой передач. Кроме того, экспортная версия может похвастаться усиленной шумоизоляцией.

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