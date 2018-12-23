Средняя стоимость полисов ОСАГО за 11 месяцев снизилась на 100 рублей. Одновременно сократилась и средняя выплата по обязательной страховке.

Так, по данным Российского союза автостраховщиков, средняя премия за 11 месяцев этого года снизилась с 5,8 тысячи рублей до 5,7 тысячи рублей по сравнению с данными за 2017 год.

При этом ее размер в ноябре составил 5683 рубля, что на 1,4 процента меньше, чем годом ранее.

Общий объем начисленных премий по ОСАГО за 11 месяцев составил 206,27 миллиарда рублей. Примечательно, что этот показатель практически не изменился в сравнении с данными за аналогичный период прошлого года.

Как пояснил президент РСА Игорь Юргенс, снижение размера средней премии было ожидаемо. Так работает система бонус-малус, то есть скидки за безаварийное вождение. Ведь около 80 процентов всех автовладельцев в ДТП не попадает и не приносит убытков страховщикам. Совокупная накопившаяся "скидка" и дает такое снижение.

Также Игорь Юргенс отметил, что снижение средней премии отчасти объясняется и результатом постепенно возрастающей конкуренции между страховыми компаниями. Действительно, еще не дождавшись вступления в силу указания Центробанка о расширении тарифного коридора, некоторые компании в благополучных регионах, в которых не развито страховое мошенничество, уже снизили тариф до минимально возможного предела.

Впрочем, средняя выплата по страховым случаям тоже снизалась. По итогам 11 месяцев она составила 66 625 рублей. Это на 13 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Средняя выплата за ноябрь составила 70 213 рублей, что на 0,6 процента меньше аналогичного прошлогоднего показателя.

Впрочем, выплата сократилась не из-за того, что страховщики стали меньше платить. По словам Игоря Юргенса, снижение количества убытков и суммы выплат - это, главным образом, следствие успешной борьбы с мошенничеством и недобросовестными практиками в ОСАГО.

- В результате проводимых в регионах совещаний правоохранительные органы начали активно и во многих регионах очень результативно бороться с такими явлениями. В результате мы отмечаем как улучшение ситуации в ряде регионов, так и снижение частоты страховых событий по ОСАГО в целом по России, - пояснил президент РСА.

Если в прошлом году частота страховых событий была на уровне 6,2 процента, то по итогам 11 месяцев этого года этот показатель составил 5,4 процента. Это не означает, что количество аварий резко сократилось. Это говорит о том, что страховщики стали реже платить за подставные аварии. Напомним, что в одном из регионов, где была задержана организованная группа мошенников, в гараже было обнаружено большое количество запчастей. На них были указаны даты ДТП. Надо предъявить машину на экспертизу, выбираются нужные детали и вешаются на нее.

Также, по словам Игоря Юргенса, снизить среднюю выплату помогла практика урегулирования убытков в натуральной форме.

Однако Игорь Юргенс отметил, что снижение средней выплаты наблюдается после продолжительного роста, и утверждать, что она не начнет опять расти, пока преждевременно.