Видео: фура чуть не размазала кроссовер об отбойник

Один водитель-дурак на дороге - гарантированное ЧП. Два дурака - авария с пострадавшими. Три дурака - авария с пострадавшими плюс забойное видео на youtube.

Не меньше трех таких водителей собралось на трассе I-94 у городка Истбоунд (штат Индиана): дальнобойщики, вольготно занявшие своими фурами все три ряда вместо того, чтобы идти в крайнем правом, и владелец кроссовера, сунувшийся было обгонять грузовик, не глядя на предупреждающий знак о том, что полоса заканчивается.

Как ни жался он бочком-бочком, как ни втягивал живот и щеки, но не смог избежать контакта с отбойником, от которого затем отлетел под колеса еще одной фуры.

Комментаторы под видео в пух и прах изругали водителя кросовера и лишь один робко задался вопросом: а почему, собственно, дальнобойщики заняли все три полосы и не оставили возможностей для обгона?