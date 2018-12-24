Беларусь заработала на экспорте медуслуг более 40 миллионов долларов

Развитие экспорта медицинских услуг и медицинского образования - одни из главных задач, которые стоят перед сферой здравоохранения, отметил в эфире телеканала "Беларусь 1" министр здравоохранения Валерий Малашко.

Он подчеркнул, что в этом году в медучреждения нашей страны обратились граждане 138 стран, благодаря чему удалось заработать более 40 миллионов долларов.

Развитие экспорта медицинских услуг является одной из главных задач, поставленных перед сферой и президентом, и правительством, заявил министр.

Также большое внимание будет уделяться развитию экспорта образования, который, по словам Валерия Малашко занимает значительную часть бюджета образовательного экспорта страны.

"4 медицинских университета дают практически треть образовательного экспорта страны", - уточнил министр, передает Sputnik.

Он отметил, что уровень образования в медицинских вузах Беларуси достаточно высок и меняется качественно.

"К нам едут учиться граждане таких стран, как Израиль и Германия. Это говорит о востребованности нашего образования и конкурентности его на европейской площадке", - подчеркнул министр.

